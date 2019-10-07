Белоруска Арина Соболенко занимает 16-ю позицию в обновленном рейтинге WTA

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская теннисная ассоциация сегодня обновила рейтинг. Лучшая из белорусок Арина Соболенко занимает 16-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с предыдущей версией списка сильнейших теннисисток планеты Арина потеряла два пункта. На ее счету 2580 очков.

Что касается остальных белорусок, то в топ-100 находятся Виктория Азаренко, занимающая 49-е место (1115), Александра Соснович, находящаяся на 64-й позиции рейтинга с 957-ю пунктами. Лидирует Эшли Барти из Австралии (7096).-0-