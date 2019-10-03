Белоруска Дарья Борисевич не пробилась в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Дарья Борисевич не пробилась в финал бега на 1500 м чемпионата мира по легкой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Путевку в финал получали спортсменки, занявшие с первого по пятое место. Еще две бегуньи могли рассчитывать на место в числе участниц решающей стадии соревнований по быстрому времени.

Борисевич в своем забеге заняла 9-е место с результатом 4 мин. 17,04 сек. Второй полуфинальный забег выдался еще более быстрым, чем тот, в котором участвовала белоруска. Таким образом, Дарья Борисевич закончила турнирную борьбу.-0-