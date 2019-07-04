Белоруска Дарья Борисевич заняла второе место в беге на 800 м в Познани

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Дарья Борисевич заняла второе место в беге на 800 м на представительном международном турнире категории Гран-при в Познани (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Два круга по стадиону она преодолела за 2 мин. 02,13 сек. Быстрее белоруски оказалась опытная кубинская бегунья Роза Мари Алманса - 2 мин. 01,77 сек. На третьем месте Джемма Рекки из Великобритании - 2 мин. 02,19 сек. Чемпионка мира в беге на 800 м в 2015 году белоруска Марина Арзамасова показала четвертый результат - 2 мин. 03,02 сек.

В секторе для метания молота в Познани лучший результат сезона в мире показал польский атлет Войцех Новицкий - 81 м 74 см. Его соотечественник Павел Файдек стал вторым - 79 м 37 см, а замкнул тройку призеров Захар Махросенко из Беларуси - 72 м 97 см.

Ведущие белорусские легкоатлеты продолжают подготовку к матчу Европа-США, который пройдет на минском стадионе "Динамо" 9-10 сентября, чемпионату мира в Дохе (27 сентября - 6 октября). Завтра, 5 июля, они примут участие в этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне (Швейцария). В турнире выступит копьеметательница Татьяна Холодович, в сектор для толкания ядра выйдет Алена Дубицкая, а в прыжках в высоту за награды поборется Карина Таранда.-0-