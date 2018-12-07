Белоруска Дарья Грохотова выиграла многоборье юношеского турнира на призы Марины Лобач

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Дворце художественной гимнастики сегодня завершится 16-й международный турнир на призы олимпийской чемпионки Марины Лобач, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Минске выступают спортсменки из десяти стран. В первый день соревнований сильнейших определили самые юные гимнастки - 2007-2008 годов рождения. В многоборье по итогам упражнений со скакалкой и мячом победила белоруска Дарья Грохотова (31,650 балла), серебро у Аим Меиржановой из Казахстана (27,400), бронза у россиянки Екатерины Сазоновой (27,350).

В командном первенстве среди гимнасток 2004-2006 годов рождения победила первая команда России в составе Лалы Крамаренко, Софьи Никеевой и Дианы Симошиной. Первая сборная Беларуси (Арина Красноруцкая, Ксения Стешиц, Дарья Ткачева) разместилась на второй итоговой позиции, третье место заняли дебютантки турнира итальянки. В многоборье группового упражнения в тройке лучших Беларусь, Эстония и Россия.

В прошлом году белорусские грации завоевали на турнире 20 наград.

Организаторами соревнований являются республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма Беларуси, РЦОП по художественной гимнастике, Белорусская ассоциация гимнастики, БФСО "Динамо" и Мингорисполком.-0-