Белоруска Дарья Наумова завоевала серебро на ЧМ по тяжелой атлетике в Ашхабаде

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Наумова завоевала серебряную медаль в двоеборье на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ашхабаде (Туркменистан), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В весовой категории до 81 кг один из лидеров женской сборной успешно выступила в рывке, выполнив удачно все три попытки и показав результат 108 кг. В толчке Дарья Наумова во второй попытке справилась с весом в 135 кг, а в третьем подходе взяла 137 кг и завоевала малую золотую награду во втором упражнении - 245 кг (108 кг +137 кг).

Победу в категории до 81 кг одержала Лидия Валентин Перес из Испании - 249 (113 кг + 136 кг). Бронзовым призером стала Тамара Саласар из Эквадора - 242 (105 кг + 137 кг).

Серебряная медаль Дарьи Наумовой в двоеборье стала третьей у белорусской команды на мировом форуме в Ашхабаде. Ранее второе место по сумме двух попыток занял Павел Ходасевич, а бронзовую награду завоевал Вадим Лихорад.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в столице Туркменистана завершится 10 ноября.-0-