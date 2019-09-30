Белоруска Дарья Полуэктова финишировала 14-й в спортивной ходьбе на ЧМ по легкой атлетике

Дарья Полуэктова. Фото БФЛА
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Дарья Полуэктова на соревнованиях по спортивной ходьбе (дистанция 20 км) на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе заняла 14-ю позицию в итоговом протоколе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Время легкоатлетки из Слонима на финише - 1 ч 37 мин. 42 сек. Пьедестал в этом виде программы остался за китайскими спортсменками.
Золото у олимпийской чемпионки Рио-2016 Лю Хун (1:32.53). Второе место у Цеян Шэньцзе (1:33.10). Бронзовая награда завоевана Ян Люцзин, ее итоговый результат 1:33.17.-0-