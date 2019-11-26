Белоруска Дарья Володько на втором месте среди лучших блокирующих 6-го тура российской суперлиги

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блокирующая сборной Беларуси и "Минчанки" Дарья Володько вошла в число лидеров по статистике шестого тура российской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В проигранной подопечными Виктора Гончарова встрече с саратовским "Протоном" Дарья Володько смогла заработать на блоке шесть из девяти своих очков. Таким образом, уроженка Брестчины заняла второе место в топ-списке спортсменок, совершавших результативные действия у сетки. Лидерство в данном показателе у игрока "Динамо-Москва" Ирины Фетисовой, встававшей на пути атак соперниц своей команды семь раз. В следующем туре 1 декабря "Минчанка" примет многократных чемпионок России на домашней арене ДС "Уручье".

В этом сезоне "Минчанка" второй год подряд выступает в российской суперлиге, где идет на девятой позиции в турнирной таблице. Белорусский клуб записал на свой счет две победы и четыре поражения. Прошлый соревновательный год в суперлиге подопечные Виктора Гончарова завершили на 10-м месте.-0