Белоруска Дина Сазановец заняла 8-е место на ЧЕ по тяжелой атлетике

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дина Сазановец, выступающая в весовой категории 81 кг, заняла 8-е место в двоеборье на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Уроженка Могилевской области в сумме двоеборья заняла 8- е место (215 кг). В рывке ее результат 99 кг, а в упражнении толчок - 116 кг.

Золото в этой весовой категории по сумме двоеборья выиграла украинка Алина Марущак - 236 кг (рывок 109 кг + толчок 127 кг). Второе место у француженки Гаэль Найо - 231 кг (100 кг + 131 кг). Замкнула тройку армянская штангистка Лиана Гюрджан - 227 кг (98кг + 129 кг).

Белоруска Диана Минкова, также выступавшая в категории 81 кг, покорила по сумме двоеборья вес 201 кг (89 кг + 112 кг). Это 13-й результат в итоговом протоколе.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится 11 апреля.-0-