Белоруска Екатерина Якушева заняла 3-е место на юношеском ЧЕ по тяжелой атлетике

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9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Екатерина Якушева (весовая категория 59 кг) завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы U15 по тяжелой атлетике в израильском Эйлате, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике.
В сумме двоеборья (рывок и толчок) Екатерина Якушева показала результат 164 кг (75+89). На высшую ступень пьедестала почета поднялась румынская спортсменка Алиса Халмак (78+95). Серебряная награда досталась ее партнерше по команде Анке Гросу (73+96).
Как сообщалось, белорус Егор Гринько (61 кг) завоевал серебряную медаль.
Белорус Егор Гринько завоевал серебряную медаль юношеского ЧЕ по тяжелой атлетике
В сумме двоеборья (рывок и толчок) белорус показал результат 235 кг (103+132). На высшую ступень пьедестала почета поднялся азербайджанец Эльшан Мамедов (106+129). Бронзовая медаль досталась турку Каану Кахриману (110 +124).
За награды форума борются около 500 атлетов из 40 стран Европы.
Завершится ЧЕ U15 и U17 14 декабря.-0-