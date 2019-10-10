Белоруска Екатерина Ковалева вышла во второй круг на ЧМ по боксу в Улан-Удэ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Екатерина Ковалева вышла во второй круг чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит с 3 по 13 октября в Улан-Удэ (Россия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Екатерина Ковалева (весовая категория свыше 81 кг) победила представительницу Индии Кавиту Чахал раздельным решением судей (4:1) и вышла в следующий круг состязаний. Следующий поединок белоруска проведет 12 октября против спортсменки из США.
Участие в состязаниях за 10 комплектов наград принимают 227 спортсменок из 57 стран мира. Медали для форума сделаны в творческой мастерской бурятского скульптора Жигжита Баясхаланова. Они имеют форму квадрата, который символизирует боксерский ринг. На одной из переплетающихся плоскостей награды изображено озеро Байкал.
Чемпионат мира является предолимпийским, но из-за разногласий Международной ассоциации бокса и Международного олимпийского комитета во время этого турнира не разыгрываются лицензии на главный старт четырехлетия в Токио.
На прошлом женском мировом форуме в Нью-Дели (Индия) белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзовую медаль.-0-