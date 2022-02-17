Белоруска Екатерина Слоева показала 4-й промежуточный результат в забеге на 1000 м

Екатерина Слоева. Фото НОК Беларуси
Новости темы "Олимпийские игры в Пекине"
17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Екатерина Слоева показала 4-й промежуточный результат на олимпийской дистанции 1000 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В четвертом забеге белоруска показала время 1 мин. 16,83 сек, уступив чемпионке мира из Норвегии Рагне Виклунд. На дистанции 1500 м Екатерина Слоева заняла 16-е место.
Еще одна белорусская конькобежка Анна Нифонтова сегодня не смогла выйти на лед из-за травмы колена. Соревнования на олимпийском конькобежном овале продолжаются, в них участвуют 30 спортсменок.-0-
Фото НОК Беларуси