Белоруска Екатерина Слоева выиграла бронзу юниорского этапа КМ по конькобежному спорту в Минске

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская конькобежка Екатерина Слоева выиграла бронзу юниорского этапа Кубка мира, который 15-16 февраля проходит в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Забег на 500 м в состязаниях нео-сеньоров она завершила со временем 40,510 сек.

Победу праздновала румынка Михаэлла Хогас (39,790 сек). Второе место у итальянки Линды Росси, установившей персональный рекорд, отныне равный 40, 310 сек.

Еще одна белоруска Евгения Воробьева финишировала пятой со временем 41,410 сек.

Это вторая медаль Екатерины Слоевой на состязаниях в Минске. Днем ранее она завоевала бронзу на дистанции 1000 м, тем самым принесла белорусской дружине одну из шести наград, выигранных накануне.

Финальный Кубок мира среди юниоров, который проходит 15-16 февраля в белорусской столице, собрал под сводами "Минск-Арены" представителей 26 стран. В программе соревнований гонки на 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, а также командные преследования и масс-старты.-0-