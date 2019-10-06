Белоруска Эльвира Герман не вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в Дохе

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выступавшая в беге на 100 м с барьерами белоруска Эльвира Герман не попала в число финалисток своей дисциплины в заключительный день чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для попадания в решающую стадию соревнований белоруске необходимо было финишировать как минимум на второй позиции. Еще два человека добирались по лучшему времени среди всех участниц полуфинала.

Эльвира заняла в своем полуфинальном забеге четвертое место с результатом 12,78 секунд. Увы, это 9-я позиция в итоговом протоколе и в розыгрыше наград белоруска участия не примет.-0-