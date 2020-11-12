Белоруска Инна Савенко заняла 5-е место на ЧЕ по велоспорту на треке

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Инна Савенко заняла пятое место в гонке с выбыванием на чемпионате Европы по велоспорту на треке в Пловдиве (Болгария), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионкой Европы стала британка Элинор Баркер. Второе место заняла итальянка Рэйчел Барбьери. Бронзовую медаль выиграла Мария Мартиньш из Португалии.

Соревнования в Пловдиве проходят с 11 по 15 ноября. По их итогам разыгрывается 22 комплекта наград в командных гонках и командном спринте, в индивидуальных гонках, гите, гонках с выбыванием, мэдисоне, омниуме, гонках по очкам, скрэтче, спринте, кейрине.-0-