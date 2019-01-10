Белоруска Ирина Кривко финишировала 5-й в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, победила итальянка Лиза Витоцци

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Кривко показала пятый результат в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ирина Кривко преодолела дистанцию без штрафов за 22 мин. 56,2 сек. На высшую ступень пьедестала поднялась итальянка Лиза Витоцци - 22 мин. 34,6 сек. Серебряная медаль досталась француженке Анаис Шевалье (22 мин. 39,9 сек.), бронзовую награду завоевала спортсменка из Швеции Ханна Эберг (22 мин. 49,6 сек.).
Белорусская лыжница Динара Алимбеков заняла 25-е место, ее партнер по команде Ирина Кручинкина расположилась на 30-й строке итогового протокола.
В общем зачете Кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер - 398 баллов. Лучшая из белорусок Ирина Кривко располагается на девятой позиции - 259 очков.
Этап в Оберхофе продолжится 11 января спринтом у мужчин (16.30 по минскому времени). 12 января состоятся гонки преследования, а завершатся соревнования 13 января эстафетами у мужчин и женщин.-0-
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