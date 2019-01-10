Белоруска Ирина Кривко финишировала 5-й в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, победила итальянка Лиза Витоцци

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ирина Кривко показала пятый результат в спринтерской гонке на 7,5 км на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Кривко преодолела дистанцию без штрафов за 22 мин. 56,2 сек. На высшую ступень пьедестала поднялась итальянка Лиза Витоцци - 22 мин. 34,6 сек. Серебряная медаль досталась француженке Анаис Шевалье (22 мин. 39,9 сек.), бронзовую награду завоевала спортсменка из Швеции Ханна Эберг (22 мин. 49,6 сек.).

Лиза Витоцци. Фото IBU

Белорусская лыжница Динара Алимбеков заняла 25-е место, ее партнер по команде Ирина Кручинкина расположилась на 30-й строке итогового протокола.

В общем зачете Кубка мира лидирует итальянка Доротея Вирер - 398 баллов. Лучшая из белорусок Ирина Кривко располагается на девятой позиции - 259 очков.

Этап в Оберхофе продолжится 11 января спринтом у мужчин (16.30 по минскому времени). 12 января состоятся гонки преследования, а завершатся соревнования 13 января эстафетами у мужчин и женщин.-0-