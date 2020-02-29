Белоруска Ирина Кривко выиграла бронзу ЧЕ по биатлону в "Раубичах"

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кривко выиграла бронзу в спринтерской гонке на чемпионате Европы в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.
Допустившая один промах белоруска преодолела дистанцию на 15,9 сек. медленнее, чем победительница из Швеции Элизабет Хегберг (22 мин. 39,6 сек., 0+1). Серебро завоевала норвежка Ида Лиен, уступившая на финише шведке 14,4 сек.
Что касается остальных белорусских спортсменок, то Елена Кручинкина финишировала 11-й, Ирина Кручинкина - 14-й, Динара Алимбекова - 21-й, Анна Сола - 26-й, Аделина Сабитова - 49-й.
В первый день континентального первенства белорусский биатлонист Сергей Бочарников завоевал золото в суперспринте.
Завершится ЧЕ в "Раубичах" 1 марта гонками преследования у мужчин (12.30) и женщин (14.30).-0-
Фото Дениса Костюченко