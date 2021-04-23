Белоруска Ирина Курочкина выиграла золото ЧЕ по борьбе в Польше

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Курочкина, выступающая в весовой категории 57 кг, заняла первое место на чемпионате Европы по женской борьбе в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале белоруска боролась с представительницей Польши Ангелиной Лысак. Ирина Курочкина с первых минут пошла в атаку и заработала преимущество в четыре балла. Полька смогла отыграться благодаря эффектному броску. Однако спортсменка из Бобруйска вновь нарастила преимущество, и на перерыв спортсменки ушли со счетом 9:4 в ее пользу. После отдыха Ангелина Лысак не смогла ничего противопоставить сопернице, и Ирина Курочкина стала двукратной чемпионкой Европы.

В схватках за бронзу в весе 57 кг победы одержали Алина Грушина-Акобия из Украины и Эвелина Николова из Болгарии.

В категории 53 кг первенствовала россиянка Ольга Хорошавцева, не оставившая в финале шансов Марии Преволараки из Греции - 7:0. Бронзовые медали на счету Юлии Леорды из Молдовы и немки Анники Вендле.-0-