Белоруска Ирина Курочкина вышла в полуфинал Олимпиады

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Курочкина вышла в полуфинал олимпийского турнира по женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале спортсменка из Бобруйска, выступающая в весовой категории 57 кг, победила россиянку Валерию Коблову. Схватка проходила с переменным успехом. Обоюдные шансы на успех были как у одной, так и другой спортсменки, однако более рачительно ими распорядилась белоруска - 6:3.

Следующим соперником белорусской спортсменки станет представительница Болгарии Эвелина Николова. Поединок между ними состоится сегодня.-0-

Фото Оксаны Манчук