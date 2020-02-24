Белоруска Ирина Жук стала пятой в прыжке с шестом на турнире во Франции

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Жук, выступающая в прыжке с шестом, заняла пятое место на международном турнире по легкой атлетике, который прошел 23 февраля во французском Клермон-Ферране, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Белоруска начала соревнования с высоты в 4,46 м, преодолев ее с первого выхода в сектор. Закрепила успех Ирина Жук и на следующей отметке - 4,56 м. Далее планка поднялась на рубеж в 4,66 м, который она не смогла покорить и заняла пятое место.

Победу с результатом 4,80 м одержала американка Сэнди Моррис. Кубинка Ярислей Сильва заняла второе место (4,74 м). Третьей стала словенка Тина Шутей (4,74 м).

Как сообщалось, ранее Ирина Жук заняла второе место на международном турнире по легкой атлетике Meeting Elite en salle feminin du Val d'Oise во французском Обонне.-0-