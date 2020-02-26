Белоруска Ирина Жук стала третьей в прыжках с шестом на турнире в Польше

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Жук, выступающая в прыжках с шестом, заняла третье место на международном турнире, который прошел 25 февраля в польском Щецине, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Белоруска начала соревнования на высоте 4,37 м, которую преодолела со второй попытки, после чего с первого же выхода в сектор взяла 4,52 м. Дальше Ирина Жук в третьей попытке совершила удачный прыжок на 4,6 м и расположилась на третьей строке итогового протокола.

Лучший результат показала спортсменка из Венесуэлы Робейлис Пейнадо (4,6 м), взявшая высоту с первой попытки. Второй стала шведка Ангелика Бенгтссон (4,6 м).

Как сообщалось, ранее Ирина Жук заняла второе место на международном турнире по легкой атлетике Meeting Elite en salle feminin du Val d'Oise во французском Обонне. Также она становилась пятой на соревнованиях во французском Клермон-Ферране.-0-