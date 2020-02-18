Белоруска Ирина Жук в прыжке с шестом стала второй на турнире во Франции

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ирина Жук, выступающая в прыжке с шестом, заняла второе место на международном турнире по легкой атлетике Meeting Elite en salle féminin du Val d'Oise во французском Обонне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Ирина Жук уверенно с первых же попыток покорила планку на отметках 4,45 м и 4,56 м. После этого планка была поднята на высоту 4,66 м, которую белоруска так и не смогла преодолеть. Лучший результат показала француженка Нинон Гюйон-Ромарен (4,66 м). Замкнула тройку лидеров чешская спортсменка Романа Малачова (4,45 м).

Еще одна белоруска Кристина Тимановская в беге на 60 м показала третье время - 7,31 сек. Лучшей стала представительница Гамбии Джина Басс (7,17 сек.), второй - француженка Синтия Ледук (7,30 сек.).

Белоруска Руслана Рашкован в беге на 60 м с барьерами стала пятой.-0-