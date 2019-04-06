Белоруска Юлия Асаенок завоевала бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительница Беларуси Юлия Асаенок завоевала бронзу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который стартовал сегодня в Батуми (Грузия), сообщает БЕЛТА.

Спортсменка выступала в весовой категории до 45 кг. По результатам двоеборья она показала результат в 150 кг (69 кг в рывке + 81 кг в толчке).

Победу одержала Шази Эрдоган из Турции - 163 кг (75+88), серебро у Иваны Петровой из Болгарии - 158 кг (69+89).

На континентальном форуме за 60 комплектов наград посоревнуются свыше 400 атлетов более чем из 40 стран. Завершится турнир 13 апреля.-0-