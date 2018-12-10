Белоруска Юлия Готовко вышла в основную сетку теннисного турнира в Дубае

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Юлия Готовко успешно преодолела квалификационный барьер турнира в Дубае с призовым фондом $100 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 3-го раунда квалификации Юлия Готовко, занимающая 298-е место в мировом рейтинге, переиграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову (206) - 6:3, 5:7, 6:2. До этого 18-летняя белоруска победила швейцарку Сюзан Бандеччи (447) - 7:6 (7:2), 4:6, 6:4 и британку Эден Сильву (498) - 6:3, 6:1.
Еще одна белорусская теннисистка Ольга Говорцова (429) в первом круге основной сетки встречалась сегодня со словенкой Тамарой Зиданшек (86) и уступила - 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (5:7). Напряженный поединок продолжался 2 часа 50 минут.
Соревнования в Дубае завершатся 16 декабря.-0-
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