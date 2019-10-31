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31 октября 2019, 22:12

Белоруска Юлия Писаренко заняла 5-е место на молодежном ЧМ по борьбе в Венгрии

Юлия Писаренко. Фото United World Wrestling
Юлия Писаренко. Фото United World Wrestling

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Юлия Писаренко, выступающая в весовой категории 59 кг, заняла 5-е место на молодежном чемпионате мира по женской борьбе, который продолжается в Будапеште, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Успешно преодолев сопротивление венгерки Эрики Богнар (4:0) на старте турнира, Юлия Писаренко смогла развить успех в поединке против американки Эбигайл Элизабет Нетте (4:1). Однако в полуфинале белоруска была вынуждена признать превосходство молдаванки Анастасии Ничита (3:8). В споре за бронзовую медаль путь на пьедестал спортсменке из Быхова преградила канадка Тиана Грейс Кеннетт – 6:5.

Юлия Писаренко и Эбигайл Элизабет Нетте
Юлия Писаренко и Эбигайл Элизабет Нетте

Юлия Писаренко и Эбигайл Элизабет Нетте
Юлия Писаренко и Эбигайл Элизабет Нетте

Юлия Писаренко и Эбигайл Элизабет Нетте
Юлия Писаренко и Эбигайл Элизабет Нетте

Еще одна бронзовая медаль обрела украинскую прописку после победы Ангелины Лысак над россиянкой Аленой Сангадиевой – 3:1. В финале весовой категории 59 кг не было равных японке Юмеке Танабе, победившей молдованку Анастасию Ничита со счетом 4:0.

Завтра поединки за бронзовые медали проведут еще две белоруски: Валерия Ярмола (57 кг) и Надежда Драгунова (65 кг). Вероника Иванова (62 кг) также сохраняет шансы на третье место. Для этого в утешительном раунде ей нужно сломить сопротивление итальянки Авроры Компаньи, а затем в схватке за бронзу победить молдованку Ирину Рингачи.-0-

Фото United World Wrestling

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