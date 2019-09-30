Белоруска Кристина Тимановская не прошла в полуфинал на дистанции 200 м на ЧМ в Дохе

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате мира в Катаре Кристина Тимановская не сумела пробиться в полуфинал на дистанции 200 м. Белорусская бегунья заняла четвертое место в своем предварительном забеге и не вошла в число 24 спортсменок, которые продолжили борьбу за место в финале данного вида программы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Кристина Тимановская стартовала в шестом предварительном забеге на четвертой дорожке. Она до последнего претендовала на дающее проход в следующую стадию соревнований третье место, однако пропустила вперед себя американку Англерн Аннелус, француженку Кароль Захи и британку Бет Доббин.
Время белоруски (23,22 сек.) не позволило ей подняться выше 26-го места в итоговом протоколе. Лучшей стала британка Дина Эшер-Смит, пробежавшая 200 м за 22,32 сек.-0-
Фото БФЛА