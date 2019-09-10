Белоруска Кристина Тимановская заняла 6-е место в беге на 200 м в матче Европа - США, выиграла американка Бриттани Браун

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская заняла шестое место в забеге на 200 м в матче легкоатлетов Европа - США в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская неплохо стартовала, но потом отстала и с результатом 23,31 сек. оказалась на шестой строке протокола. Лучшее время показала американка Бриттани Браун - 22,61 сек., вторая итоговая позиция у британской бегуньи Бет Доббин (22,92 сек.), третьей финишировала американская спортсменка Кайра Джефферсон (22,99 сек.).
В мужском забеге на 200 м лучшим стал представитель Турции Рамиль Гулиев - 20,16 сек., второй результат показал итальянский спринтер Эсеоса Десалу (20,66 сек.), третьим был американский бегун Кайри Кинг (20,82 сек.).
После 30 видов европейцы выигрывают у команды США (582,5 - 495,5). Осталось узнать победителей в семи дисциплинах.-0-