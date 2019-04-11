Белоруска Ксения Станкевич стала бронзовым призером ЧЕ по борьбе в Румынии

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ксения Станкевич стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе соревнований белоруска в категории до 50 кг была сильнее Фредрики Иды Петерссон из Швеции, польки Ивоны Нины Матковской, а в полуфинале Ксения Станкевич уступила Миглене Георгиевой Селишке из Болгарии, которая вышла в финал, но уступила Оксане Ливач из Украины. В схватке за бронзу белоруска выиграла у Стефании Клаудии Причепуту из Румынии.

В категории до 55 кг белорусская спортсменка Залина Сидакова заняла пятое место, уступив в поединке за бронзу Бедиге Гюн из Турции.

Чемпионат Европы по борьбе продолжится в Бухаресте 12 апреля выступлением у женщин, завершат программу турнира 13 и 14 апреля борцы греко-римского стиля.-0-