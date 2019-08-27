Белоруска Марина Арзамасова временно отстранена за нарушение антидопинговых правил

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила белорусскую бегунью Марину Арзамасову за нарушение антидопинговых правил. Такая информация размещена на сайте антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU), сообщает БЕЛТА.

Спортсменку подозревают в использовании запрещенного вещества.

Марина Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 м, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в данной дисциплине.-0-