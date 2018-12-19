Белоруска Марина Слуцкая входит в топ-10 сильнейших дзюдоисток мира

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Слуцкая занимает восьмое место в весовой категории свыше 78 кг в рейтинге Международной федерации дзюдо, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В начале 2018 года белоруска вернулась к активным выступлениям после серьезной травмы, полученной в июле 2017-го на соревнованиях в Минске. Уже в январе 2018 года Марина Слуцкая одержала уверенную победу на престижном турнире серии Гран-при в Тунисе. Всего на турнирах этой категории белорусская дзюдоистка завоевала в этом сезоне четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
"В этом сезоне у меня было несколько неудачных стартов. Перед декабрьским турниром в Китае, за который давалось много рейтинговых очков, я получила травму и вынуждена была его пропустить. Тем не менее восьмая строка международного рейтинга - хороший результат", - отметила Марина Слуцкая. Спортсменка добавила, что впереди главный старт, на который нацелена вся ее подготовка, - II Европейские игры в Минске.
В своих весовых категориях на 22-й строке рейтинга Международной федерации дзюдо находятся белорусы Дмитрий Миньков (66 кг) и Егор Воропаев (90 кг), на 29-й позиции расположился Никита Свирид (100 кг).
Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будет разыграно 15 комплектов наград в этом виде спорта.-0-
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