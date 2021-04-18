Белоруска Марина Слуцкая выиграла бронзу ЧЕ по дзюдо в Португалии

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Слуцкая, выступающая в весовой категории свыше 78 кг выиграла бронзу чемпионата Европы по дзюдо в Лиссабоне (Португалия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На пути к пьедесталу минчанка победила грузинскую спортсменку Софио Сомхишвили и украинку Елизавету Каланину. В полуфинале двукратная чемпионка Европы уступила турчанке Кайре Сайит, а в схватке за бронзовую медаль континентального форума разобралась с соперницей из Литвы Сандрой Яблонските.

Кайра Сайит в итоге стала чемпионкой Европы, победив в финале француженку Леа Фонтейн. Еще одна бронзовая награда досталась Рошель Нуньес из Португалии.

В весовой категории 78 кг чемпионкой Европы стала полька Беата Пацут, которая поочередно заставила капитулировать израильтянку Инбар Ланир, Фанни-Эстель Посвит и Одри Тчемео из Франции, а также нидерландскую спортсменку Гюше Стенхейс.

Уроженка Роттердама в итоге стала серебряной медалисткой соревнований. Бронзовые медали завоевали Бернадетт Граф из Австрии и француженка Фанни-Эстель Посвит.