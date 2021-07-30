Белоруска Марина Слуцкая выиграла в первом туре олимпийского турнира по дзюдо

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Марина Слуцкая одержала победу в первом туре олимпийского турнира по дзюдо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчанка уверенно разобралась с соперницей из Того Габриэллой Вуд. Лидер белорусской сборной по дзюдо навязала сопернице выгодный для себя рисунок ведения поединка и завершила его досрочно, сначала выведя соперницу из равновесия благодаря приему "суми отоси" (выведение из равновесия толчком назад), а довершила дело удержанием за голову, или, говоря языком дзюдоистов, "ками шихо гатамэ".-0-

Фото Андрея Покумейко