Белоруска Марина Слуцкая завоевала бронзу на Гран-при по дзюдо в Ташкенте

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Слуцкая завоевала бронзовую награду в категории свыше 78 кг на Гран-при по дзюдо в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте этих престижных соревнований лидер сборной одолела россиянку Марию Шекерову, затем сломила сопротивление Ринаты Илматовой из Узбекистана. Уступив Каролин Вайсс из Германии, Марина Слуцкая в утешительной схватке за бронзовую медаль победила другую россиянку Ксению Чибисову. Победителем в категории свыше 78 кг стала Ирина Киндзерская из Азербайджана.

Дзюдо входит в программу II Европейских игр в Минске. В июне 2019 года в "Чижовка-Арене" будет разыграно 15 комплектов наград.-0-