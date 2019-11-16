Марина Зуева на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске заняла 6-е место в группе В на дистанции 1500 м

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева заняла 6-е место в женских стартах группы В на дистанции 1500 м этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска преодолела дистанцию за 2 мин. 00,528 сек.
Первенствовала японка Нао Кодаира, на финише показавшая итоговое время 1 мин. 58,376 сек. Второе место у чешки Николы Здрагаловой - 1 мин. 59,775 сек. Третья позиция в итоговом протоколе у россиянки Дарьи Качановой - 2 мин. 00,172 сек.
Еще одна белоруска Анна Ковалева заняла 21-е место (2 мин. 09,698 сек.).
В полуфинальных заездах в мужском масс-старте белорусы Алексей Кирпичник и Виталий Михайлов показали 16-й и 26-й результаты соответственно и не попали в решающий финальный заезд.
На старт этапа Кубка мира в Минске, который проходит с 15 по 17 ноября, вышли более 200 спортсменов из 27 стран. Организаторами турнира выступили Международный союз конькобежцев (ISU), Минский городской исполнительный комитет, Министерство спорта и туризма, Белорусский союз конькобежцев, Национальный олимпийский комитет, Президентский спортивный клуб, МКСК "Минск-Арена".-0-
Фото Дениса Костюченко