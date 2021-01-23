Белоруска Марина Зуева заняла шестое место на этапе КМ по конькобежному спорту в Херенвене

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Марина Зуева заняла шестое место на первом этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающей гонке с массовым стартом у женщин белоруска набрала шесть пунктов. Победу праздновала Ирэн Схаутен из Нидерландов - 64 пункта. Серебряная медаль у Ивани Блонден из Канады - 40 очков. На третьем месте завершила данный вид программы еще одна голландка Марика Грюневуд - 22 балла.

У мужчин тройку сильнейших в масс-старте составили голландец Арьян Стретинга - 60 очков, швейцарец Ливио Венгер - 40 пунктов и бельгиец Барт Свингс - 20 баллов.

В гонках на 500 м у женщин первенствовала спортсменка из Нидерландов Фемке Кок - 37,089 сек. Серебряная медаль у россиянки Ангелины Голиковой - 37,304 сек. Замкнула тройку сильнейших канадка Хизер Маклин - 37,368 сек. Что касается белорусок, то Анна Нифонтова со временем 37,955 сек. заняла 11-е место, а Екатерина Слоева пробежав дистанцию за 39,952 сек. стала - 26-й.

У мужчин золото на 500-метровой дистанции выиграл голландец Дай Дай Нтаб - 34,550 сек. Канадец Лоран Дюбри занял второе место - 34,650 сек. Бронза у россиянина Руслана Мурашова, который показал на финише время - 34,665 сек. Белорус Игнат Головатюк замкнул десятку сильнейших с итоговым показателем - 34,873 сек.

В стартах женщин на 1500 м первенствовала американка Бриттани Боу. Ее победное время - 1 мин. 53,881 сек. Титулованная Ирен Вюст из Нидерландов выиграла серебро - 1 мин. 54,575 сек. Ее соотечественнице Антуанетте Де Йонг дорогу на третью позицию в протоколе открыло время 1 мин. 54,710. Белоруска Марина Зуева завершила старт на 29-м месте с итоговыми - 2 мин. 00,446 сек.

У мужчин состязания на 1500 м стали бенефисом сборной Нидерландов, представители которой заняли места с первого по пятое. Победил Томас Крол - 1 мин. 43,243 сек. Второе место у Патрика Реста - 1 мин. 44,457 сек. Кьелд Нейс – третий (1 мин. 44,662 сек.).