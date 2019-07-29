Белоруска Ольга Федорович стала бронзовым призером этапа КМ по шашкам в Латвии

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Федорович стала бронзовым призером этапа Кубка мира по 100-клеточным шашкам в Риге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.

Международный гроссмейстер, второй номер мирового рейтинга, набрала 12 очков из 18 возможных. Победила в соревнованиях Арлета Флисиковска из Польши, набравшая на очко больше, на втором месте украинка Юлия Макаренкова.

Из белорусских спортсменок в десятку сильнейших также попала Яна Якубович, расположившаяся на восьмой строке протокола. В турнире среди женщин принял участие 41 игрок из восьми стран.

В этапе Кубка мира среди мужчин лучший результат из белорусских спортсменов показал чемпион Европы 2018 года международный гроссмейстер Михаил Семенюк - шестое место. Чемпион Беларуси 2019 года Евгений Ватутин стал 15-м среди 81 спортсмена из 15 стран.

Призовой фонд этапа Кубка мира в Риге составил 10 тыс. евро. Этапы Кубка мира по 100-клеточным шашкам до конца года пройдут в Китае, Польше, Кюрасао и Израиле.-0-