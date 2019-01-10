Ольга Говорцова вышла в финальный раунд квалификации на Australian Open

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (390-й номер рейтинга WTA) одержала вторую победу в квалификации открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче 2-го квалификационного раунда Ольга Говорцова одолела Мэнди Минеллу (103) из Люксембурга - 6:1, 1:6, 7:5. В решающем поединке за выход в основную сетку Australian Open белоруска сыграет с японкой Мисаки Дои (133).

На мужском турнире в австралийской Канберре белорусский теннисист Илья Ивашко (94) вышел в полуфинал, победив француза Эллиота Беншетри (273) - 6:0, 6:4. В матче за выход в финал белорус встретится с аргентинцем Ренцо Оливо (331).-0-