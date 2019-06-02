Белоруска Ольга Комарова заняла второе место на чемпионате мира по рукопашному бою

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель МЧС Беларуси Ольга Комарова в составе сборной команды республики завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по рукопашному бою в весовой категории до 65 кг, сообщили БЕЛТА в Университете гражданской защиты МЧС.
Чемпионат проходил с 30 мая по 1 июня в Санкт-Петербурге и собрал лучших бойцов со всего мира. Среди них заслуженные мастера спорта по рукопашному бою, чемпионы мира, Европы и России, известные российские бойцы турниров среди профессионалов (UFC) и более 200 спортсменов из 27 стран мира.
Ольга Комарова, преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Университета гражданской защиты МЧС вошла в национальную сборную Беларуси по рукопашному бою, завоевав победу в Открытом республиканском турнире по этому виду спорта, прошедшем в Минске в марте. Она мастер спорта международного класса по рукопашному бою, мастер спорта по дзюдо, самбо и вольной борьбе. Кроме того, неоднократно становилась чемпионом и призером Беларуси по этим видам спорта. В 2017 году Ольга Комарова стала первой в стране девушкой-чемпионкой мира по рукопашному бою, выиграв мировой чемпионат, проходивший в Москве.-0-
Фото Университета гражданской защиты МЧС
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