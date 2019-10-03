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03 октября 2019, 15:15

Белоруска Ольга Лущик выбыла из медальной гонки ЧМ по женскому боксу

Фото Pixabay
Фото Pixabay

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ольга Лущик (весовая категория 51 кг) выбыла из медальной гонки чемпионата мира по женскому боксу, который проходит 3-13 октября в Улан-Удэ (Россия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Белоруска проиграла единогласным решением судей титулованной колумбийской спортсменке Ингрит Валенсии - 0:5. На этом выступление Ольги Лущик на чемпионате мира закончено. Квалификационные поединки продлятся до 9 октября. Четвертьфинальные бои пройдут 10 октября, а 12-13 октября окончательно определятся обладатели наград мирового форума.

Спортсменки выявляют сильнейших в весовых категориях: 48 кг, 51 кг, 54 кг, 57 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг и свыше 81 кг.

В составе сборной Беларуси на чемпионате мира также выступят Юлия Апанасович (54 кг), Галина Бруевич (57 кг), Алла Яршевич (60 кг), Виктория Кебикова (75 кг) и Екатерина Ковалева (свыше 81 кг).

Участие в состязаниях за 10 комплектов наград принимают 227 спортсменок из 57 стран мира. Медали для состязаний сделаны в творческой мастерской бурятского скульптора Жигжита Баясхаланова. Они имеют форму квадрата, который символизирует боксерский ринг. На одной из переплетающихся плоскостей награды изображено озеро Байкал.

Чемпионат мира является предолимпийским, но из-за разногласий Международной ассоциации бокса и Международного олимпийского комитета во время этого турнира не разыгрываются лицензии на главный старт четырехлетия, который пройдет в 2020 году в Токио.

На прошлом мировом женском форуме в Нью-Дели (Индия) белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзовую медаль.-0-

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