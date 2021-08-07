Белоруска Ольга Мазуренок заняла 5-е место в марафоне на Играх в Токио

Ольга Мазуренок. Фото из архива
Новости темы "Олимпиада в Токио"
7 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Ольга Мазуренок заняла 5-е место в марафоне на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.
Специализирующая на данном виде программы главных стартов четырехлетия спортсменка пробежала дистанцию за 2 ч. 29 мин. 06 сек.
Олимпийской чемпионкой в марафоне стала кенийская бегунья Перес Джепчирчир - 2 ч. 27 мин. 20 сек. Второе место у ее соотечественницы Бриджит Косгей - 2 ч. 27 мин. 36 сек. Бронза у американки Молли Зайдель - 2 ч. 27 мин. 46 сек.
Еще одна белоруска Нина Савина финишировала 50-й с результатом - 2 ч. 38 мин. 41 сек. -0-
Во время марафона. Фото Getty Images