Белоруска Полина Касперович завоевала бронзу на молодежном ЧЕ (U-23) по фехтованию

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полина Касперович завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы (U-23) по фехтованию в Пловдиве (Болгария), сообщили корреспонденту БЕЛТА в федерации этого вида спорта.
В турнире по сабле белоруска успешно дошла до полуфинала, победив Александру Геверт из Бельгии, итальянок Микелу Баттистон и Элоизу Пассаро.
В 1/2 Полина Касперович уступила Анне Баште из Азербайджана (15:10) и завоевала бронзу. В финале Анна Башта была сильнее Люции Лукорини из Италии.
Молодежный чемпионат Европы по фехтованию в Болгарии продолжится до 2 июня.-0-
Фото Европейской конфедерации фехтования
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