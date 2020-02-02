2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Снежана Дробенкова заняла 4-е место на этапе Кубка Европы по фристайлу в Подолино, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговая оценка белорусской лыжной акробатки – 43,50 баллов. Весь пьедестал заняли представительницы хозяев турнира. Сильнейшей стала Любовь Никитина (82,49 баллов), у Софьи Алексеевой второе место (81,27 баллов), третьей стала Анастасия Прыткова (74,10).
Что касается остальных белорусок, то Яна Ермашевич, Валерия Болматова и Анна Деруго остались за пределами финальной четверки.-0-