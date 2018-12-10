Белоруска Светлана Куделич заняла третье место в марафоне в Китае

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Светлана Куделич заняла третье место в марафонском беге в Гуанчжоу (Китай), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.
Для Светланы Куделич это был первый марафон в карьере, ранее специализировавшейся в выступлении на средних дистанциях. Она показала результат 2 часа 32 мин. 03 сек. Первое место заняла 24-летняя Рахма Туса из Эфиопии. Африканская бегунья вышла в лидеры на середине дистанции и финишировала с результатом 2 часа 25 мин.12 сек., более чем на две минуты улучшив личный рекорд.
У мужчин болельщики стали свидетелями упорной борьбы. В итоге кениец Диксон Кипсанг Тувеи лишь на последних 200 метрах марафона оторвался от Маркоса Генети из Эфиопии и финишировал с временем 2 часа 10 мин. 03 сек.-0-
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