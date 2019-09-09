Белоруска Татьяна Холодович заняла 2-е место в метании копья в матче Европа - США

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Татьяна Холодович заняла второе место в соревнованиях по метанию копья в матче легкоатлетов Европы и США в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска показала результат 64 м 41 см, уступив только американке Каре Уингер, которая в своей последней попытке метнула копье на 64 м 63 см.-0-

Организация легкоатлетического матча Европа - США соответствует самым высоким стандартам - Холодович "Нас расселили в отличной гостинице. С питанием и решением каких-то других вопросов нет никаких проблем. Нам были созданы отличные условия для тренировок, которые соответствуют самым высоким стандартам", - сказала белорусская копьеметательница.

Фото Дениса Костюченко и Андрея Покумейко