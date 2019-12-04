Белоруска Татьяна Маркевич возглавила топ-лист бомбардиров 7-го тура российской суперлиги

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая сборной Беларуси Татьяна Маркевич, выступающая за "Динамо-Метар" (Челябинск), вошла в число лидеров по статистике седьмого тура российской суперлиги. Такая информация содержится на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Татьяна Маркевич помогла своей команде выиграть у краснодарского "Динамо"- 3:2 (25:22, 15:25, 25:19, 23:25, 15:7). На ее счету 23 очка, почти все из которых стали брейковыми. Такая результативность позволила ей оказаться на первом месте в числе лучших бомбардиров второго тура.

Также в числе результативных игроков 7-го тура находится выступающая за "Ленинградку" белоруска Анастасия Гарелик. Во время матча против "Уралочки - НТМК" нападающая успешно завершила 16 атак на оборонительные порядки своего бывшего клуба. -0-