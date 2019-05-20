Белоруска Татьяна Мацко стала четырехкратной чемпионкой Европы по самбо

20 мая, Минск /Александр Новиков - БЕЛТА/. Татьяна Мацко завоевала золотую медаль чемпионата Европы по самбо, который завершился в испанском Хихоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 64 кг в финале белоруска уверенно одолела россиянку Валерию Анисимову. Годом ранее на континентальном форуме в Греции Татьяна Мацко также встречалась с этой соперницей и добилась победы. За карьеру спортсменка из Гродно выиграла три последних чемпионата мира и четырежды завоевывала золото континентальных форумов. Она также является чемпионкой I Европейских игр в Баку.

"Несмотря на крупный счет в финальном поединке, могу сказать, что схватка была упорная, ведь никто не хочет проигрывать, тем более в решающем поединке. Победить на турнире помогли индивидуальные качества и, возможно, опыт. Впереди Европейские игры, на которых настроена выступить не менее успешно", - отметила Татьяна Мацко.

В женской сборной Беларуси серебряными призерами чемпионата стали Екатерина Прокопенко (60 кг), Ольга Намазова (68 кг), бронзовыми - Марина Жарская (52 кг), Карина Шут (72 кг), Мария Кондратьева (свыше 80 кг).

В соревнованиях среди мужчин серебряную медаль завоевал белорус Степан Попов (74 кг). Он уверенно дошел до финала, в котором уступил российскому атлету Максиму Юдину. На третью ступень пьедестала почета в Хихоне поднимались белорусские самбисты Владислав Саяпин (68 кг), Александр Круглик (82 кг), Сергей Лесяк (до 100 кг).

В разделе боевого самбо серебряными призерами соревнований стали Василий Остапец (68 кг) и Евгений Алексиевич (82 кг).

В общекомандном зачете с одной золотой, пятью серебряными и шестью бронзовыми наградами сборная Беларуси по самбо заняла четвертое место. Первое - у российской команды, в активе которой 22 медали, 16 из которых золотые.

Следующим крупным стартом у самбистов станут II Европейские игры. Турнир по этому виду единоборств пройдет с 22 по 23 июня в минском Дворце спорта. 144 атлета разыграют 18 комплектов наград.

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На каждой спортивной арене предстоящего спортивного форума будут оборудованы кассы.-0-