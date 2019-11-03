Белоруска Татьяна Шаракова заняла десятое место на этапе КМ по велоспорту на треке в Минске

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Татьяна Шаракова заняла 10-е место на этапе Кубка мира по велоспорту на треке в Минске в дисциплине омниум, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золото в данном виде программы выиграла американка Дженнифер Валенте. Серебряной медалисткой стала итальянка Летиция Патерностер (450 очков). Замкнула тройку сильнейших титулованная британка Лаура Кенни.

Таким образом, на счету сборной Беларуси по итогам домашнего этапа Кубка мира две награды. Золотую медаль в скрэтче выиграл Евгений Королек. Бронзу в женской гонке по очкам завоевала Татьяна Шаракова.

Минск принимал первый в олимпийском сезоне этап Кубка мира по велоспорту на треке с 31 октября по 3 ноября. В состязаниях участвовали 57 команд из 44 стран мира, которые спорили за медали и рейтинговые очки к Играм-2020. В программу соревнований вошли такие дисциплины, как индивидуальный и командный спринт, командная и индивидуальная гонка преследования, кейрин, омниум, мэдисон, скрэтч и гонка по очкам. Следующий этап Кубка мира через неделю будет принимать шотландский Глазго. -0-