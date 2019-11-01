Белоруска Ульяна Миненкова заняла 5-е место на молодежном ЧЕ по дзюдо в Ижевске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Ульяна Миненкова (весовая категория 57 кг) заняла пятое место на чемпионате Европы по дзюдо среди спортсменов в возрасте до 23 лет, который проходит 1-3 ноября в Ижевске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска одолела спортсменку из Чехии Веру Земанову и венгерку Китти Ковач. В третьем поединке Ульяна Миненкова проиграла россиянке Дане Нагучевой, а в схватке за бронзовую награду уступила хорватке Тихее Тополовец.

На высшую ступень пьедестала почета поднялась дзюдоистка из Грузии Этери Липартелиани, которая в финале оказалась сильнее россиянки Даны Нагучевой. Бронзовые медали завоевали хорватка Тихея Тополовец и португальская спортсменка Вилса Гомес.

Белорусы Дмитрий Мужайло и Конрад Шока (оба 66 кг) также не смогли дойти до медальных поединков.

Участие в турнире принимают более 300 дзюдоистов из 40 стран Европы.

Россия дважды организовывала чемпионат Европы среди спортсменов в возрасте до 23 лет - в 2006 году местом проведения состязаний была Москва, а спустя пять лет главный молодежный турнир континента прошел в Тюмени. Ижевск впервые принимает международные соревнования по дзюдо столь высокого уровня.

В 2018 году на молодежном континентальном форуме (U-23) по дзюдо в Дьере (Венгрия) белорусские атлеты завоевали три бронзовые медали.-0-