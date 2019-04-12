Белоруска Ванесса Колодинская завоевала бронзу ЧЕ по борьбе в Румынии

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка, двукратная чемпионка мира Ванесса Колодинская (весовая категория - 53 кг) завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Она провела четыре схватки. В полуфинале Ванесса Колодинская уступила россиянке Стальвире Оршуш. В поединке за бронзу белоруска победила по баллам польскую спортсменку Роксану Засину - 2:0.

Медаль Ванессы Колодинской - четвертая в копилке белорусской сборной. Ранее бронзу команде принес представитель вольного стиля Али Шабанов (86 кг). Серебром отметился его партнер по команде Александр Гуштын (97 кг), в женской борьбе на третью ступень пьедестала почета поднималась Ксения Станкевич (50 кг).

В состязаниях принимают участие более 520 атлетов из 38 стран. Завершится чемпионат Европы 14 апреля.

Борьба входит в программу II Европейских игр. В минском Дворце спорта в июне будет разыграно 18 комплектов медалей в трех видах борьбы.-0-