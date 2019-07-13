Белоруска Василина Хондошко стала девятой в синхронном плавании на ЧМ в Кванджу

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Василина Хондошко заняла девятое место в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
За техническую программу она получила 84,4867 балла. Победила российская синхронистка Светлана Колесниченко - 95,0023 балла. Второе место заняла Она Карбонель из Испании - 92,5002, третьей стала японка Юкико Инуи - 92,3084.
Сольная произвольная программа у синхронисток состоится 15 июля. Также спортсменки выступят в дуэте в технической и произвольной программах.
В синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу будет разыграно 10 комплектов наград. Соревнования в синхронном плавании будут продолжаться до 19 июля.-0-
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