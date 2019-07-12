Белоруска Василина Хондошко вышла в финал по синхронному плаванию на ЧМ в Кванджу

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Василина Хондошко вышла в финал по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам технической программы она показала девятый результат - 84,433 балла. Из 28 спортсменок в финал вышли 12 лучших. Наибольшее количество баллов в квалификации набрала Светлана Колесниченко из России - 94,112.
В текущем сезоне Василина Хондошко на этапе Мировой серии в Казани заняла третье место. На чемпионате Европы в Глазго в 2018 году белоруска в соло также вышла в финал, где стала восьмой, а победила на континентальном форуме в Шотландии Светлана Колесниченко.
Медали в синхронном плавании в сольном выступлении будут разыграны в Кванджу 13 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта в Республике Корея собрал более 2 тыс. атлетов. Наибольшие надежды белорусские болельщики связывают с пловцами, которые начнут борьбу за награды 21 июля.-0-
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